Приемная кампания проекта «Профессионалитет» началась в Воскресенске

Воскресенский колледж набирает студентов на ряд образовательных программ. Федеральный проект «Профессионалитет» предоставляет возможность обучения на современном оборудовании и практики на реальном производстве.

В прошлом учебном году колледж вступил в кластер «Машиностроение» с двумя специальностями: «Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства» и «Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования».

Для студентов доступно обучение по образовательным программам кластеров: «Металлургия» («Сварщик» (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) и «Машиностроение».

Амбассадор «Профессионалитета» Егор Стасенко выбрал специальность «Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования». Он отметил, что образовательные программы проекта «Профессионалитет» дают большие преимущества: сокращенные сроки обучения, меньше теории и больше практики. «А самое главное — трудоустройство прямо во время обучения», — поделился студент.

В этом году Воскресенский колледж также вступил в кластер «Информационные технологии» («Сетевое и системное администрирование»

и «Информационные системы и программирование»). Приемная кампания завершится 15 августа.