Приемная кампания начнется в Раменском колледже 20 июня

Старт приема абитуриентов с 20 июня объявили в колледже в Раменском. Подать документы будущие студенты смогут до 15 августа.

Обучаться поступающие будут по направлениям в рамках федеральной программы «Профессионалитет». Среди ее преимуществ — сокращенные сроки обучения и практическая направленность работы.

Кроме того, студентам гарантируют трудоустройство на предприятие, которое участвует в кластере. Ребят будут обучать высококлассные педагоги и мастера производственного обучения. Все они прошли программу повышения квалификации.

Отметим, что документы принимают в доме № 27 на Красноармейской улице с понедельника по пятницу с девяти утра до 16:00. Подробности можно узнать по телефону +7 (496) 461-24-94.

Ранее мы рассказывали о том, что патриотический мастер-класс ко Дню России прошел в Раменском.