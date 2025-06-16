Патриотический мастер-класс ко Дню России прошел в Раменском

Дети участников спецоперации и ребята из многодетных семей приняли участие в праздничном мероприятии ко Дню России в Раменском. Его организовали представители партии «Единая Россия».

Событие прошло в общественной приемной партии. Его провели в формате интерактивной игры «Люблю тебя, моя Россия!» и тематического мастер-класса.

Ребята поучаствовали в викторине на знание истории, культуры и символов страны и создали праздничный плакат. Также они присоединились к флешмобу с флажками, угостились мороженым и получили в подарок ленточки-триколор и тематические значки.

Участие в мероприятии приняли первый заместитель секретаря местного отделения «Единой России» Юрий Ермаков и руководитель Раменского отделения Ассоциации ветеранов СВО Московской области Александр Кулик.

«Очень важно с детского возраста прививать уважение и любовь к Родине. Именно в юные годы закладываются основы патриотизма, формируется гордость за свою страну и ее героев. Такие мероприятия помогают детям не только узнать историю России, но и почувствовать себя частью большого и сильного народа», — отметил Александр Кулик.

Также Александру вручили благодарственное письмо за вклад в патриотическое воспитание молодежи и активную гражданскую позицию. Награждение состоялось в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений».

«День России — это праздник, который объединяет всех нас, независимо от возраста и профессии. Нужно, чтобы дети с ранних лет узнавали больше о традициях народа и истории страны. И важно, что дети имеют возможность общаться с мужественными людьми, защитниками нашей Родины», — сказал Юрий Ермаков.