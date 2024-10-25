Прием жителей по вопросам оказания матпомощи прошел в Лосино-Петровском

Во встрече также поучаствовали председатель Совета депутатов Лосино-Петровского Татьяна Голод, депутаты городского округа Олег Стасов, Гузаль Данилова, Юрий Махов и заместитель главы муниципалитета Вера Алексеева.

Жители озвучили просьбы и предложения. Такие встречи проводят не только для того, чтобы оказать помощь нуждающимся в ней, но и чтобы наладить долгосрочные отношения.

«Прием жителей — это возможность услышать и понять их проблемы, оказать реальную помощь. Каждый обращающийся к нам за адресной материальной помощью — это не просто статистика, это человек с его жизненной историей и проблемами. Мы обязаны сделать все возможное, чтобы поддержать тех, кто оказался в сложной ситуации, и помочь им восстановить уверенность в завтрашнем дне», — сказал Михаил Ждан.

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