Прием жителей по вопросам медицины проведут в Балашихе 29 октября
Личный прием жителей проведут представители больницы в Балашихе 29 октября. Заместители главврача учреждения ответят на вопросы по оказанию медпомощи.
Встреча в формате выездной администрации пройдет в школе № 14 в Балашихе. С шести до семи часов вечера с жителями пообщаются профильные заместители главного врача местной больницы.
На ней обсудят доступность и качество оказания медицинской помощи детям и взрослым, вопросы, касающиеся экспертизы нетрудоспособности и оформления инвалидности, льготного лекарственного обеспечения и трудоустройства в медучреждение.
С семи до восьми часов вечера состоится брифинг по проблемным вопросам здравоохранения в городском округе. Для участия в мероприятиях нужно заполнить форму по ссылке.
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