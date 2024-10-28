Прием жителей по вопросам медицины проведут в Балашихе 29 октября

Личный прием жителей проведут представители больницы в Балашихе 29 октября. Заместители главврача учреждения ответят на вопросы по оказанию медпомощи.

Встреча в формате выездной администрации пройдет в школе № 14 в Балашихе. С шести до семи часов вечера с жителями пообщаются профильные заместители главного врача местной больницы.

На ней обсудят доступность и качество оказания медицинской помощи детям и взрослым, вопросы, касающиеся экспертизы нетрудоспособности и оформления инвалидности, льготного лекарственного обеспечения и трудоустройства в медучреждение.

С семи до восьми часов вечера состоится брифинг по проблемным вопросам здравоохранения в городском округе. Для участия в мероприятиях нужно заполнить форму по ссылке.

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