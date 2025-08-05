Прием заявок на участие в проекте «Премия Первых» начался в Подмосковье

Прием заявок на участие в региональном проекте «Премия Первых» открыли в Подмосковье. На нем выберут лучших кураторов, наставников и команды первичных отделений.

Проект направлен на выявление и поддержку выдающихся активистов «Движения Первых» и популяризацию их деятельности в Подмосковье. В нем могут поучаствовать обучающиеся, наставники, кураторы, родители и представители партнерских организаций. Лучших выберут в нескольких номинациях, среди которых «Звезда Движения», «Лучшая команда первичного отделения», «Семья года» и другие.

Проект продлится до 10 декабря. Портфолио необходимо загрузить до 30 сентября по ссылке. Их рассмотрит экспертный совет, состоящий из специалистов в сфере науки и образования.