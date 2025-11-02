Прием заявок на участие в конкурсе волонтеров завершат в Мытищах 21 ноября

В молодежном центре «Импульс» в Мытищах продолжается подготовка к конкурсу «Волонтер года — 2025», целью которого является признание и поощрение бескорыстного труда добровольцев. Прием заявок завершится 21 ноября.

Конкурс охватывает различные направления волонтерской деятельности, включая социальную помощь, экологию, культуру, спорт и медиа. Участвовать могут волонтеры от 14 лет, активно вовлеченные в различные проекты.

Лауреатов ждут ценные подарки, официальные награды и приоритетное участие в мероприятиях молодежного центра.

Чтобы подать заявку на участие, необходимо перейти по ссылке и заполнить анкету. После необходимо добавить фотографию и кратко описать свои достижения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.