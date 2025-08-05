Прием заявок на участие в фестивале креативных индустрий начался в Балашихе

В Балашихе 20–21 сентября пройдет третий фестиваль креативных индустрий «Энтузиасты», который в этом году посвятят юбилею местной хлопкопрядильной фабрики. Заявки на участие принимают до 10 сентября включительно.

Тема фестиваля «Фабрика. Начало» символизирует новую жизнь территории, которая переживает творческое переосмысление и культурное возрождение. Целью мероприятия станет превращение пространства в современный арт-кластер, где будут сосредоточены креативные идеи и инновационные проекты.

К участию приглашают художников, музыкантов, дизайнеров, фотографов, авторов проектов в области креативных индустрий, мастеров, мейкеров и ремесленников, а также локальные бренды и компании. Принять участие в фестивале можно в разных форматах: мастер-классы, перформансы, музыкальные выступления, выставки и презентации. Кроме того, все желающие смогут представить свои работы на арт- и дизайн-маркете.

Особое внимание уделят проектам, вдохновленным историей Балашихинской фабрики и локальным наследием. Это позволит не только сохранить память о прошлом, но и создать уникальные произведения искусства, отражающие дух времени.

Участникам фестиваля предоставят площадки для реализации своих проектов, а также организационную и PR-поддержку. Каждый по итогам мероприятия получит электронный диплом.