Прием заявок на субсидии на приобретение сельхозтехники открыли в Подмосковье

Подмосковные аграрии могут получить субсидии на возмещение затрат на приобретение и аренду сельхозтехники. Прием заявок на поддержку продлится до середины декабря.

Как рассказали в региональном Минсельхозпроде, сейчас в парке сельхозтехники Подмосковья более 3,9 тысячи тракторов и 680 зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов. За последние три года количество машин увеличилось почти на 2,5 тысячи.

Прием заявок на возмещение затрат на приобретение техники продлится до 14 декабря. Общий объем финансирования превысит 268 миллионов рублей.

Второй отбор по компенсации затрат на лизинг продлится с 20 ноября по 14 декабря. В общей сумме аграрии получат 67 миллионов рублей.

В этом году на поддержку АПК в Подмосковье предусмотрели более 30 видов субсидий

«Регулярное обновление программ господдержки позволяет сельхозтоваропроизводителям своевременно модернизировать производство и повышать эффективность работы. Актуальную информацию о старте приема заявок на господдержку региональных аграриев можно найти на официальном сайте министерства», — отметили в ведомстве.