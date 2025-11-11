Прием заявок на субсидии на оборудование для предприятий открыли в Подмосковье

Прием заявок на субсидии на приобретение оборудования открыли в Подмосковье. Предприниматели могут подать заявления на компенсацию затрат до 30 ноября.

По условиям программы оборудование должно быть новым, а дата изготовления — не превышать пять лет. Затраты должны быть проведены не ранее 1 января 2023 года.

«В рамках данной программы поддержки бизнес может компенсировать до 50% затрат на приобретение оборудования, но не более 20 миллионов рублей. Важное условие: оборудование должно быть включено в реестр Минпромторга России. Поддержку может получить компания, зарегистрированная как юридическое лицо в Московской области и занимающаяся промышленным производством», — сказала заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Узнать о том, какое оборудование включено в реестр Минпромторга России можно по ссылке.

Больше информации о поддержки предпринимателей в Подмосковье — на инвестиционном портале.