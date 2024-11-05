Прием заявок на субсидии для фермеров Подмосковья начнется 8 ноября

Сельхозпроизводители и предприятия агропромышленного комплекса из Подмосковья могут получить субсидии на проведение культуртехнических мероприятий. Прием документов начнется 8 ноября.

Как рассказали в подмосковном Минсельхозпроде, получить поддержку могут предприятия, зарегистрированные и работающие на территории региона.

Субсидия компенсирует до 50% затрат на проведение культуртехнической мелиорации с учетом предельной стоимости работ на один гектар земель. Для получения поддержки необходимо иметь согласованный проект, завершить введение земель в оборот и подтвердить отсутствие задолженности перед подмосковным бюджетом.

Подать заявку можно по ссылке до 15 ноября.