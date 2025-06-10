Прием заявок на профессиональную премию для врачей начался в Подмосковье

Прием заявок на участие в профессиональной премии от врачей начался в Подмосковье. Он продлится до 15 июня.

Профессиональная премия для медиков проводится в регионе четвертый год подряд. Лучших выбирают в номинациях «Подмосковный врач», «Подмосковный фельдшер», «Подмосковная медсестра/медбрат». Сейчас заявки принимают от врачей, а медсестры и фельдшеры смогут подать их с 1 июля по 15 августа.

По словам заместителя председателя правительства Московской области — министра здравоохранения Максима Забелина, в этом году размер выплат для победителей увеличат.

«Ежегодно мы проводим премию для медицинских специалистов области, которые на протяжении длительного времени работают в наших медучреждениях. В этом году мы увеличили размер выплат — для врачей они составят 300 тысяч рублей, для среднего медперсонала — 200 тысяч рублей», — сказал он.

Принять участие в премии могут гинекологи, реаниматологи, гематологи, кардиологи, хирурги, эндокринологи, неврологи, онкологи и другие специалисты.

Конкурсный отбор в номинации «Подмосковный врач» продлится с 20 июля до 31 августа, для остальных — с 1 сентября по 10 декабря. Комиссия определит победителей по итогам испытаний.

Подать заявку на участие могут медики, которые трудятся в учреждениях Подмосковье не менее пяти лет и работают на полную ставку.