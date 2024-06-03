Прием заявок на получение грантов для промышленности начался в Подмосковье

Крупные предприятия региона смогут получить грант Фонда развития промышленности Подмосковья на погашение основной части процентов по кредитам. Заявку можно подать до 10 июня включительно.

«Общий объем программы грантовой поддержки регионального ФРП составляет 565 миллионов рублей. Распределение средств будет осуществляться на конкурсной основе. Подать заявку на получение поддержки до 50 миллионов рублей могут предприниматели, которые реализуют на территории региона инвестиционные проекты в сфере обрабатывающей промышленности», — уточнила заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Мера поддержки распространяется на кредиты от 30 миллионов рублей. Срок рассмотрения заявки — 10 рабочих дней. Подробности о программе можно узнать на сайте ФРП Московской области frpmo.ru.

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