Прием заявок на литературные премии завершится в Подмосковье 9 сентября

Прием заявок на литературные премии имени Пришвина и Рождественского завершится в Подмосковье 9 сентября. Их вручат за лучшие произведения на тему любви к родине.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, премии присудят подмосковным писателям и поэтам в 16-й раз. На конкурс примут произведения, изданные в форматах книг, сборников и брошюр, срок публикаций которых не превышает трех лет.

Премию Пришвина присуждают за книги на тему любви к родине. В этом году ее вручат в номинациях «Художественные произведения» и «Краеведческо-публицистические произведения».

Премию Рождественского получат за поэтические произведения в номинациях «Зрелое перо» и «Поэтический дебют».

За время проведения мероприятий на них подали свыше 1,5 тысячи заявок, а лауреатами стали более 60 человек.

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