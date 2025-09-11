Прием заявок на литературную премию имени Дмитрия Кедрина начался в Мытищах

От кандидатов на получение литературно-художественной премии имени Дмитрия Кедрина «Зодчий» принимают издания в формате книги, сборника, брошюры, вышедшие отдельными изданиями или опубликованные в журналах. При этом срок публикации не должен превышать трех лет до даты проведения конкурса.

Премию присуждают в следующих номинациях: за достижения в области поэзии, прозы и распространение творческого наследия Дмитрия Кедрина, за высокохудожественные литературные произведения, получившие широкое общественное признание, за творческие достижения и заслуги в сфере сохранения и развития культурных традиций на территории городского округа Мытищи, за поддержку культуры и искусства в муниципалитете.

Положение о премии можно посмотреть на официальном сайте администрации — приложение к № 6460.

