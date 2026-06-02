Прием заявок на конкурс «Знай наших» продлили до 15 июня

Организаторы конкурса растущих российских брендов «Знай наших» — Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ — объявили о продлении приема заявок до 15 июня.

В этом сезоне участники смогут побороться за победу в более чем 30 номинациях по пяти направлениям: продукты питания, товары для здоровья и спорта, креативные индустрии, потребительские бренды и технологии. Отдельное внимание уделено технологическим компаниям, работающим в сферах искусственного интеллекта, кибербезопасности, беспилотных систем, промышленного производства и энергетики будущего.

Для того чтобы рассказать о своем бренде на конкурсе «Знай наших», необходимо посетить сайт [знайнаших.аси.рф](). Процедура подачи заявки займет всего несколько минут, особенно для участников прошлых сезонов — данные сохраняются в личном кабинете, нужно лишь актуализировать анкету.

Участвовать в конкурсе могут представители малого и среднего бизнеса. Победители получат возможность принять участие в специальных программах партнеров конкурса, им помогут в продвижении продукции, предоставят доступ к образовательным проектам, новым каналам сбыта, торговым сетям, отраслевым сообществам и другим возможностям для развития бизнеса.

Экспертиза заявок и отбор финалистов пройдут в несколько этапов. Церемония награждения запланирована на июль.

Конкурс «Знай наших» проводится по поручению Президента Владимира Путина с 2023 года и направлен на поддержку малого и среднего бизнеса, который демонстрирует устойчивые темпы роста и высокую степень локализации производства. За три сезона в конкурсе приняли участие 31 тысяча компаний.