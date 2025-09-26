Прием заявок на конкурс «Открытка из дома» продлили в Мытищах

Ежегодный конкурс проведут уже третий раз подряд. Все желающие смогут принять в нем участие.

Победитель в номинации за лучшую фотографию получит «Гран-при». Участники от 18 лет, демонстрирующие профессиональный опыт, поборются за звание «Опытного фотографа». Отдельную награду вручат тому, кто обойдет всех в специальной номинации «Открытка из дома».

Для участия необходимо направить ссылку на папку в Яндекс Диске с названием номинации по адресу электронной почты: ilovemytishi@mail.ru. Прием работ продлится до 19 октября.

Организаторы приглашают всех желающих принять участие в создании красивых открыток, которые будут отражать неповторимый облик родного края.