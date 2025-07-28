Прием заявок на конкурс «Общий сбор» открыли для волонтеров из Мытищ

«Помогай природе — получай подарки!» — девиз экологического конкурса, который проводят на базе федерального проекта «Вода России». Организатором выступает федеральное государственное бюджетное учреждение «Аналитический центр Министерства природы России». Большую поддержку оказывает региональное Министерство экологии.

Опыт прошлых лет показывает важность и пользу конкурса для экологического состояния не только региона, но и всей страны. Всего в нем уже приняли участие 11 миллионов человек, очистили берега более, чем 11 тысяч водоемов России.

Номинации конкурса в этом году разнообразны: «Абсолютный чемпион», «Экоколлектив», «Экосемья», «Оригинальная уборка», «Экоблогер», «Необычная находка» и многие другие.

Завершится конкурс 17 сентября. Желающим принять участие нужно пройти регистрацию на сайте: сбор-волонтеров.рф.