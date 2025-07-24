Прием заявок на гранты для семейных ферм начнется в Подмосковье 27 июля

Конкурсный отбор проектов на получение грантов для развития семейных ферм начнется в Подмосковье 27 июля. Поддержку можно направить на строительство, ремонт, расширение и другие цели.

Гранты направлены на поддержку семейных ферм. Они могут получить на развитие до 30 миллионов рублей.

Получить поддержку могут хозяйства, работающие на территории Подмосковье не менее года. При этом они должны иметь конкретный проект, право на пользование земельным участком и соответствовать другим требованиям. Так, претендент должен иметь не менее 40% средств от стоимости проекта, из которых не менее 10% — собственные.

Грант можно направить на покупку недвижимости, разработку проектной документации, строительство и другие цели.

Заявки будут принимать с 267 июля по 26 августа.

Узнать больше о поддержке сельхозпредприятий в Подмосковье можно по ссылке.