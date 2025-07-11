Прием заявок на грантовый конкурс для ученых начнется в Подмосковье 14 июля

Прием заявок на грунтовый конкурс для ученых начнется в Подмосковье 14 июля. Их вручат предприятиям, которые представят самые значимые проекты в области инноваций.

Как рассказали в областном Минивесте, финансовую поддержку окажут для реализации особо значимых проектов в сферах науки и технологий.

«В регионе действует поддержка научных, научно-технических и инновационных проектов, которые имеют особое значение для региона. Для помощи в их реализации на конкурсной основе предоставляется грант, размер которого составляет 10 миллионов рублей. Подать заявку на его получение можно до 17 августа включительно», — отметила заместитель председателя правительства — глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Получить поддержку могут предприятия, зарегистрированные на территории Подмосковья. Минимальный размер софинансирования составит 20% от суммы гранта.

Узнать больше о конкурсе можно по ссылке.