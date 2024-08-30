Прием заявок на грант Фонда развития промышленности Подмосковья начнется 4 сентября

Предприниматели смогут подать заявку на грант Фонда развития промышленности Московской области с 4 сентября. Средства позволят частично компенсировать затраты на развитие бизнеса.

«Средства гранта можно направить на компенсацию затрат на приобретение и монтаж оборудования, модернизацию производства, строительство, капремонт, приобретение зданий, помещений, земельных участков, проектно-изыскательные работы и другое. Можно покрыть часть затрат по кредитам, полученным с 1 января 2023 года», — пояснила заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Прием заявок стартует 4 сентября в 09:00 и завершится в 18:00 12 сентября.

Узнать об условиях получения гранта можно на сайте ФРП Московской области frpmo.ru. Дополнительную информацию можно получить по телефону +7 (495) 136-99-09.

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