Прием заявок на грант для социально значимых проектов начался в Подмосковье

В Подмосковье начинается прием заявок на участие в отборе на гранты в форме субсидий для некоммерческих организаций. Поддержку предоставят работающим в регионе и способствующим развитию гражданского общества НКО. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Гранты распределят по четырем направлениям: культура и искусство, социальная защита граждан, молодежная политика и волонтерская деятельность. Прием заявок пройдет с 23 сентября по 22 октября, после чего с 31 октября по 13 ноября состоится экспертиза проектов.
Победителей определят 20 ноября, в этот же день будут опубликованы результаты. Подать заявку на участие можно на сайте мособл.гранты.рф.