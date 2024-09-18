Прием заявок на грант для социально значимых проектов начался в Подмосковье

В Подмосковье начинается прием заявок на участие в отборе на гранты в форме субсидий для некоммерческих организаций. Поддержку предоставят работающим в регионе и способствующим развитию гражданского общества НКО. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Гранты распределят по четырем направлениям: культура и искусство, социальная защита граждан, молодежная политика и волонтерская деятельность. Прием заявок пройдет с 23 сентября по 22 октября, после чего с 31 октября по 13 ноября состоится экспертиза проектов.

Победителей определят 20 ноября, в этот же день будут опубликованы результаты. Подать заявку на участие можно на сайте мособл.гранты.рф.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион впервые занял призовое место на спартакиаде учащихся.

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