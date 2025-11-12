Прием заявок на фестиваль «Мелиховская весна» в Чехове продлится до 17 ноября

Международный театральный фестиваль пройдет в музее-заповеднике «Мелихово» в Чехове c 22 по 31 мая 2026 года. Подать заявку на участие можно до 17 ноября.

Участниками фестиваля могут стать профессиональные театры и творческие коллективы из России и других стран. Объединяющая тема спектаклей: произведения Антона Чехова или постановка о самом писателе. В следующем году в традиционной специальной программе «Чехов+» будут и пьесы по произведениям Михаила Булгакова.

Фестиваль пройдет на нескольких площадках: в театральном дворе, на открытой сцене в музее-заповеднике Антона Чехова «Мелихово», а также на сцене Серпуховского музыкально-драматического театра.

Оставить заявку для участия можно по электронной почте mel-vesna@mail.ru, форма заявки доступна по ссылке.

Отметим, что театральный фестиваль пройдет в Чехове при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области уже в 26-й раз. За эти годы в нем приняли участие более 220 театров из 25 стран мира, а зрители увидели 351 спектакль.