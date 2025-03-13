Прием заявок на детский конкурс рисунков в Наро-Фоминске стартует 14 марта

Юных жителей округа, увлеченных рисованием и космосом, приглашают принять участие в открытом городском конкурсе детского рисунка «Большая планета-2025». Организатором творческого мероприятия выступает Дворец культуры «Апрелевка», который традиционно поддерживает развитие детского творчества и предоставляет площадку для реализации талантов.

К участию в конкурсе приглашаются юные художники в возрасте от пяти до 16 лет. Тематика конкурса посвящена космосу. Организаторы предлагают участникам проявить свою фантазию и представить свое видение космического пространства, выбрав одну из предложенных тем: «Первый человек в космосе», «Неизведанная вселенная», «Мирный космос», «Космические аппараты будущего», «Человек в невесомости», «Город на далекой планете» и «Звездная мечта».

Прием заявок и творческих работ осуществляется в период с 14 марта по 2 апреля.

Выставка лучших работ, отобранных жюри, и торжественное награждение победителей конкурса состоится 11 апреля в 13:00.