Прием заявок для участия в детском фестивале стартовал в Подмосковье

Прием заявок для участия в открытом фестивале детского и молодежного творчества «Серебряный олень» стартовал в Подмосковье. Главная цель конкурса — приобщить детей к художественной культуре, классическому и современному искусству.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, фестиваль пройдет в два этапа — отборочный тур в онлайн-формате и очный, где участники представят свои номера со сцены.

Оценивать юные таланты буду в девяти номинациях: «Театральное искусство», «Художественное чтение», «Вокально-инструментальный ансамбль» и другие.

Для участия в фестивале-конкурсе «Серебряный олень» необходимо подать заявку в электронной форме.

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