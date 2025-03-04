Прием заявок для информационной поддержки НКО начался в Подмосковье

Министерство информации и молодежной политики Подмосковья объявило прием заявок на создание официальных сайтов для социально ориентированных некоммерческих организаций. Отбор проходит по правилам, утвержденным региональным правительством.

Подать заявку могут НКО, которые зарегистрированы в Московской области не менее года, занимаются благотворительностью, поддержкой пострадавших, патриотическим воспитанием, образованием, культурой и другими социально значимыми направлениями, не имеют налоговых задолженностей, а также не находятся в процессе ликвидации, реорганизации или банкротства.

«Мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше людей узнали о добрых делах, которые делают социально ориентированные некоммерческие организации в Подмосковье. Отбор продлится с 3 марта по 17 июня 2025 года», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Ознакомиться с условиями участия можно на сайте Министерства информации и молодежной политики Московской области. Направить заявку и пакет документов необходимо на почту minfo@mosreg.ru.