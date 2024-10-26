Прием сельских старост прошел в администрации Мытищ

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая ответила на более чем 60 вопросов от сельских старост на встрече в формате выездной администрации в Пироговском микрорайоне. Старосты озвучили вопросы, которые волнуют жителей их населенных пунктов.

Выездная администрация, приуроченная ко Дню сельского старосты, прошла в центре культуры «Подмосковье» микрорайона Пироговский и собрала старост из разных населенных пунктов округа. Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая, ее заместители, руководители профильных управлений, представители ресурсоснабжающих организаций, Общественной палаты и нотариусы отвечали на вопросы транспортной инфраструктуры, благоустройства и землеустройства.

Староста поселка Вешки Марина Шунченкова отметила, что формат таких встреч помогает в решении многих наболевших проблем, а те, что невозможно решить сразу, решаются постепенно.

«Кроме выездных администраций, проводятся дополнительные встречи. И это прекрасная возможность озвучить чаяния наших жителей, ведь в конечном счете мы работаем для них», — сказала Марина Шунченкова.

Выездные администрации проводятся регулярно в разных местах. Информация о дате и месте следующей встречи публикуется на официальных ресурсах администрации города Мытищ.

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