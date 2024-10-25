Прием рисунков на конкурс «ЖКХ глазами детей» продлили в Подмосковье

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области продлило прием рисунков на конкурс «ЖКХ глазами детей». Ребята могут присылать свои работы до 29 ноября.

В прошлом году на конкурс поступило 1603 рисунка, в этом году в МинЖКХ тоже ожидают много участников. По просьбам детей и родителей прием заявок продлили, а победителей традиционно определят и наградят в конце года.

В конкурсе могут принять участие школьники любого возраста. Рисунки должны соответствовать одной из трех номинаций: «Чистая вода в каждый̆ дом, оздоровление реки Волги», «Капитальный̆ ремонт многоквартирных домов» или «Цифровизация жилищно-коммунального хозяйства».

Подробнее узнать о конкурсе и способах отправки рисунков можно на сайтах ukk50.ru и clck.ru.

Через несколько дней МинЖКХ назовет победителей конкурса «Лучший по профессии» среди работников жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья. Церемония награждения пройдет 31 октября в Одинцове.