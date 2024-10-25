Финал конкурса среди работников ЖКХ пройдет в Одинцове 31 октября

В этом году в конкурсе принимают участие 202 коммунальщика из 48 округов.

«Московская область гордится своими специалистами в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Конкурс „Лучший по профессии“ — это не только возможность продемонстрировать мастерство, но и сказать нашим сотрудникам спасибо за труд», — подчеркнул министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

В конкурсе участвуют операторы котельных, машинисты насосных станций, механики, электрогазосварщики, слесари, электромонтеры, маляры, столяры, плотники.

Основных номинаций 11, но есть и дополнительные. Отметят самого молодого и самого опытного участников конкурса, вручат призы за волю к победе и лучшую экипировку. Активная группа поддержки также может принести удачу своему сотруднику.

Лучшие профессионалы ЖКХ получат ценные призы, включая телевизоры, ноутбуки и планшеты.

Ранее в Подмосковье прошел профессиональный конкурс среди водителей скорой помощи. Лучшими оказались сотрудники подстанций в Дмитрове и Химках.