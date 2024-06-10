Прием предпринимателей пройдет в Люберцах 13 июня

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

Фото: Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

Представители бизнеса Московской области смогут задать все интересующие вопросы руководителю общественной приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области по городским округам Люберцы, Дзержинский, Котельники Анне Лежневой 13 июня.

Лежнева проведет личный прием граждан, на котором рассмотрит вопросы и жалобы, связанные с нарушением прав и законных интересов предпринимателей. Записаться на встречу следует по телефону: 8 (926) 094-85-78.

Прием будет проходить с 10:00 до 13:00 по адресу: Люберцы, улица Кирова, 28а.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе. Среди них — предоставление бесплатной инфраструктуры и льготное кредитование предпринимателей.

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