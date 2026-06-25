Прием показаний счетчиков за июнь завершится в Подмосковье 26-го числа

Прием показаний электросчетчиков за июнь завершится в Подмосковье 26 числа. Жителям напомнили о необходимости провести процедуру в срок.

Как рассказали в региональном расчетном центре, сроки передачи показаний по воде можно уточнить в личном кабинете МосОблЕИРЦ.

Вносить необходимо только целые числа до запятой. При этом нужно убедиться, что показания совпадают с цифрами на приборе, а данные по холодной и горячей воде не перепутаны местами.

«Текущие показания не могут быть меньше предыдущих. Если вы уезжали в отпуск, на дачу и расхода не было, передайте не нули, а предыдущие значения», — отметили в ведомстве.

Передать показания можно на главной странице МосОблЕИРЦ, через личный кабинет, мобильное приложение, по телефону 8 499 444 01 00 и через терминалы в офисах.