Прием администрации Мытищ состоится 9 октября в школе № 35

Очередная выездная встреча специалистов администрации с жителями Мытищ пройдет 9 октября. Ее организуют на площадке школы № 35 на Тенистом бульваре.

Жители городского округа Мытищи смогут задать все интересующие вопросы представителям администрации муниципалитета, а также сотрудникам ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний на встрече в формате «выездной администрации». Мероприятие также посетят работники Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья, а также «Мосавтодора».

Встреча состоится в школе № 35 имени Валерия Рюмина 9 октября в 17:00 по адресу: Тенистый бульвар, строение № 4.

За анонсами предстоящих выездных мероприятий следите на официальных ресурсах администрации.

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