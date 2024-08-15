Приехавшим в Лосино-Петровский семьям из Курской области помогли с жильем

Глава Лосино-Петровского округа встретился с семьей из шести человек, приехавшей в муниципалитет из Курской области. Он помог разместить их в местном санатории.

Встреча с семьей из Курска прошла в общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия». В ней поучаствовали глава округа Сергей Джеглав, председатель Совета депутатов Татьяна Голод, а также депутат Олег Стасов.

Семью в Лосино-Петровском встретили родственники, однако места для шести человек в их квартире было мало. Глава поручил разместить семью в местном санатории.

Также их обеспечили предметами первой необходимости, средствами гигиены и медикаментами, помогли с устройством детей в местную школу.

«Мы в полной мере осознаем, как стремительно и неожиданно происходят перемены в жизни каждого из нас. Именно поэтому мы готовы внимательно выслушать и учесть все пожелания, высказанные семьей из Курска. Это наша задача перед согражданами, которые в эти непростые времена вынуждены покидать свои дома», — сказал Сергей Джеглав.

Отметим, что пункты сбора гумпомощи работают в Лосино-Петровском в местном отделении партии «Единая Россия» и молодежном центре «Движение».

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