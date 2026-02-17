Причину ошибочных начислений в платежках назвали в Мытищах

Специалисты признали, что в системе произошел технический сбой. Из‑за него в счетах дублировались суммы. Представители регоператора принесли извинения и объяснили, что ошибку уже обнаружили и устраняют.

«Мы зафиксировали все обращения, поступившие от жителей. На большинство вопросов ответили сразу. Отдельные темы требуют дополнительной проработки и межведомственного взаимодействия. Их взяли на особый контроль», — сообщили участники встречи.

Ранее глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая отметила важность таких встреч для граждан. Многие обращения требуют активного включения и детальной проработки.