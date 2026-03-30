Приборный завод в Дубне создал импортозамещающие извещатели для АЭС

Предприятие «ТЕНЗОР» разработало отечественные аналоги пожарных извещателей, которые ранее поставляли компании Honeywell и System Sensor. Новые приборы прошли испытания и подтвердили высокие характеристики надежности.

Из-за санкционных ограничений завод не смог продолжить использование импортных комплектующих в системах контроля и управления пожарной защитой для атомных станций. Инженеры предприятия поставили задачу: заменить всю линейку полевого оборудования без изменения проектной документации и без переобучения монтажников.

Самыми сложными оказались точечные дымовые, тепловые и комбинированные извещатели. Главный конструктор Денис Грубский пояснил, что необходимо было обеспечить конструктивную совместимость с уже установленными на атомных станциях приборами, повторив их параметры. При этом удалось сохранить технологичность массового производства и высокое качество.

Совместные с департаментом качества концерна «Росэнергоатом» работы завершились успешно. Испытания показали, что новые извещатели не только не уступают импортным, но по отдельным показателям превосходят их. Они получили улучшенные схемотехнику, программное обеспечение и электромагнитную совместимость. Внедрение разработки позволит обеспечить надежную противопожарную защиту станций.