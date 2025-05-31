Президентские состязания школьников прошли в Подольске

Соревнования включали в себя многоборье, легкую атлетику и теоретические конкурсы. Отборочные этапы проходили в течение всего учебного года.
Сначала соревновались команды школ, а затем настала очередь муниципалитетов. В финал регионального этапа вышли 20 сильнейших команд, которые встретились в спортивном комплексе «Труд».
Подольск представляли сразу две команды: лицей № 1 поселка Львовский и Дубровицкая школа. Несколько месяцев юные спортсмены упорно тренировались и совершенствовали свое мастерство ради победы.
Победители регионального этапа представят Московскую область на всероссийском этапе Президентских состязаний в Орленке. Соревнования пройдут в сентябре.
Президентские состязания и президентские игры были основаны Владимиром Путиным в 2010 году. С тех пор эти спортивные мероприятия среди учащихся всей России проводятся в несколько этапов ежегодно. В них участвуют более 12 миллионов человек. В программу включены состязания по нескольким спортивным дисциплинам: бадминтон, баскетбол, мини-футбол, самбо, шахматы, плавание. Победители соревнований получают медали, кубки, дипломы и памятные ценные призы. Президентские соревнования способствуют популяризации спорта среди школьников РФ разного возраста
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