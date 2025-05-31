Президентские состязания школьников прошли в Подольске

Соревнования включали в себя многоборье, легкую атлетику и теоретические конкурсы. Отборочные этапы проходили в течение всего учебного года.

Сначала соревновались команды школ, а затем настала очередь муниципалитетов. В финал регионального этапа вышли 20 сильнейших команд, которые встретились в спортивном комплексе «Труд».

Подольск представляли сразу две команды: лицей № 1 поселка Львовский и Дубровицкая школа. Несколько месяцев юные спортсмены упорно тренировались и совершенствовали свое мастерство ради победы.