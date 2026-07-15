Презентация разработки стиля спортивных сооружений прошла в Мытищах

14 июля выпускники Высшей школы дизайна Российского государственного университета и сервиса представили свои идеи по разработке единого стиля для местных спортивных объектов. Дипломная работа Юлии Медведевой получила самую высокую оценку, многие из решений будут применены на практике.

Депутат окружного совета, председатель комиссии по молодежной политике Карен Арутюнян особенно оценил проект выпускницы РГУТиС Юлии Медведевой. В процессе создания дипломной работы она изучала историю создания стадиона «Строитель», план БТИ, постоянно выезжала на место и обращала внимание на все детали в тесном сотрудничестве с персоналом спорткомплекса.

«Это высшее учебное заведение, с которым мы давно сотрудничаем через Фонд социально-значимых инициатив. Все руководители наших учреждений знакомы с проектами студентов, которые предлагают современные идеи, новый взгляд на привычные вещи», — рассказал начальник управления по физической культуре и спорта городского округа Мытищи Дмитрий Герман.

Были созданы логотипы, брендбуки, графические решения для мытищинских ФОК «Марфино» и «Олимп», а также спортивного комплекса «Строитель».