Презентация проекта по переработке отходов прошла в Подольске

В Подольске презентовали проект замкнутого цикла по переработке использованной упаковочной стрейч-пленки в новый товар. Гостям мероприятия рассказали о преимуществах процесса для экономики и экологии.

Компания «Лемана ПРО» совместно с подольским предприятием «Ван-Маркет» уже год реализует проект по переработке отходов. За год более 2,4 тысяи тонн упаковочной пленки из магазинов и складских комплексов сети в Москве и области переработали в гранулы, и они стали сырьем для новых товаров, в том числе технической гидроизоляционной пленки под собственной торговой маркой сети.

«Вся продукция сертифицирована, и мы ежегодно участвуем в профильных выставках, где демонстрируем новинки и укрепляем партнерство», — рассказал учредитель ТД «Ван-Маркет» Нарек Варданян.

В «Ван-Маркете» работает более 300 человек. Производство оснащено современными оборудованием. Для участников мероприятия провели экскурсию, где они увидели ключевые этапы замкнутого цикла: сортировку и переработку пленки в гранулы, превращение гранул в новую пленку и упаковку готовых товаров.

Начальник управления по инвестиционной деятельности, транспорту и связи администрации Подольска Иван Шляхтин отметил значимость проекта для развития городского округа.