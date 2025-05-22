Презентация новых книг поэтессы Марины Золотовой прошла в Воскресенске

В городском округе Воскресенск прошел творческий вечер, посвященный юбилею заслуженной поэтессы Подмосковья, члена Союза писателей России Марины Золотовой. В честь знаменательной даты автор представила две новые книги — «С любовью» и «С любовью о ЛИТО».

Сборник «С любовью» включает стихи и рассказы, посвященные людям, оказавшим значительное влияние на судьбу поэтессы. Вторая книга рассказывает о литературном объединении «Радуга» имени Лажечникова, членом которого Марина Ивановна является более 20 лет. Именно в этом творческом сообществе она нашла поддержку и вдохновение для своих первых стихов.

В день презентации Марины Золотовой была вручена высокая награда — «Золотое перо России» от Московского областного Союза писателей. Коллеги и друзья отметили ее талант не только как поэта, но и как человека, умеющего хранить дружбу и помогать окружающим.

Помимо литературной деятельности, юбилярша уже 37 лет работает на станции переливания крови, активно занимается рукоделием, рисованием и музыкой. На вечере прозвучали песни и романсы на её стихи, что придало мероприятию особую теплоту.