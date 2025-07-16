Презентация новой формы футбольного клуба «Спартак» прошла в Королеве

Футбольный клуб «Спартак» организовал масштабную фото- и видеосъемку на стадионе «Вымпел» в Королеве, чтобы представить новую форму на сезон 2025–2026 годов. В съемках приняли участие ключевые игроки команды, среди которых полузащитник сборной России Наиль Умяров, сербский форвард Срджан Бабич, универсал обороны Кристофер Мартинс и молодой бразильский талант Маркиньос.
Особым гостем стал известный российский актер Александр Петров, который активно поддерживает московский «Спартак». Актер уже знаком с ролью футболиста — он сыграл легендарного Эдуарда Стрельцова в одноименном фильме.
Выбор пал на стадион «Вымпел» благодаря его современному оснащению и комфортной спортивной атмосфере. Этот крупнейший комплекс наукограда прошел масштабную реконструкцию в 2018 году.
Здесь обновили бассейн, оборудовали футбольное поле по высоким стандартам, построили трибуны на 2,5 тысячи зрителей, а также создали беговые дорожки, теннисные корты, площадки для баскетбола и волейбола, воркаут-зону и многое другое.
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