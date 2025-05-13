Презентация книги о героях Великой Отечественной войны прошла в Наро-Фоминске

Издание «Стояли насмерть на земле Наро-Фоминской» представили на встрече в администрации городского округа. Книга представляет собой не только исторический очерк о боях под Наро-Фоминском, но и первый подробный путеводитель по местам воинской славы муниципалитета.

Инициатором подготовки и издания сборника стал заместитель председателя Московской областной думы Олег Рожнов. Книга содержит подробное описание всех мемориалов, известных и предположительных мест захоронения павших воинов, отчеты поисковиков. Значительная часть информации опубликована впервые.

Глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ поблагодарил всех, кто работал над книгой. Он заявил, что уникальный справочник должен быть в каждом образовательном учреждении, чтобы подрастающее поколение знало и помнило героических земляков. Экземпляры поступят во все школы, библиотеки, общественные и культурные организации муниципалитета.

На всех мемориалах муниципалитета планируют разместить QR-коды, с помощью которых можно будет прочитать страницу книги, посвященную этому памятному месту. Кроме того, электронная копия справочника уже размещена на сайте администрации Наро-Фоминского городского округа.