Презентация книги «Через тернии к Победе» прошла в Коломне

Издание альбома приурочено к 80-летию окончания Великой Отечественной войны и вышло в свет в Год защитника Отечества. Автор книги — известный писатель, краевед, почетный гражданин Коломны Анатолий Кузовкин.

Книга «Через тернии к Победе!» стала результатом многолетнего труда. В ней собраны истории жизни и подвигов жителей округа, вписавших свои имена в летопись военной славы. Многие из них до настоящего времени оставались неизвестными. Каждая из пяти частей альбома соответствует одному году Великой Отечественной войны. В них входит обзор основных событий на фронтах и рассказы о коломенцах, особенно ярко проявивших себя в тот период. В качестве иллюстраций использованы архивные фотографии героев и агитационные плакаты военных лет. В общей сложности в книге насчитывается 60 очерков.

Презентация издания состоялась в Музее боевой славы. В ней приняли участие заместитель начальника Управления президента Российской Федерации, заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко, руководитель издательского дома «Лига» Александр Манушкин, замглавы Коломны Лариса Лунькова и дочь одного из героев книги. Татьяна Сподарева.