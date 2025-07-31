Презентация детской книги о трамваях пройдет в Коломне 1 августа

Авторами издания «Коломна и ее трамваи» стали инженер путей сообщения, транспортный журналист и основатель коломенского Музея трамваев Андрей Мясников и инженер, художник-дизайнер Михаил Кученев. Они называют ее познавательной книжкой-раскраской для детей и взрослых.

Издание станет первой популярной книгой о коломенском трамвае за всю его почти 77-летнюю историю. Оно содержит графические иллюстрации, посвященные основным вехам развития этого вида транспорта. Каждый разворот книги сопровождает лаконичный и удобочитаемый текст, который будет интересен как детям, так и взрослым.

Об истории создания книги авторы расскажут на презентации, которая пройдет в Музее трамваев по адресу: Коломна, Кремль, улица Дмитрия Донского, 15, 1 августа в 17.00.

Напомним, Коломна — единственный город в Подмосковье, где трамваи до сих пор являются полноценным видом городского транспорта. За год коломенские трамваи перевозят около 15 миллионов пассажиров. Трамвай стал одним из узнаваемых брендов города.