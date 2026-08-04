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Претендентов на звание лучшего дома и двора выбрали в Мытищах

Фото: Пресс-служба городского округа Мытищи

В городском округе Мытищи завершился предварительный этап ежегодного конкурса главы округа «Лучший совет дома» и «Лучший двор». Из 22 заявок комиссия отобрала 11 участников, которые продолжат борьбу за звание победителей.

В состав конкурсной комиссии вошли представители администрации, Совета депутатов и Общественной палаты городского округа Мытищи. На заседании были рассмотрены презентации участников и представлены проекты по развитию территорий.

Среди финалистов — как опытные участники, уже одержавшие победы на муниципальном и региональном уровнях, так и новые команды жителей, подготовившие собственные инициативы по благоустройству и улучшению условий проживания.

Конкурс проводится в Мытищах в четвертый раз. При оценке участников комиссия учитывает активность жителей в содержании и благоустройстве дворов, количество участников проектов, достигнутые результаты, креативность решений, а также отсутствие задолженности перед управляющей компанией.

В финал конкурса вышли советы домов по следующим адресам:

Победителей конкурса определят по итогам работы комиссии.