Претендентов на звание лучшего дома и двора выбрали в Мытищах

В городском округе Мытищи завершился предварительный этап ежегодного конкурса главы округа «Лучший совет дома» и «Лучший двор». Из 22 заявок комиссия отобрала 11 участников, которые продолжат борьбу за звание победителей.

В состав конкурсной комиссии вошли представители администрации, Совета депутатов и Общественной палаты городского округа Мытищи. На заседании были рассмотрены презентации участников и представлены проекты по развитию территорий.

Среди финалистов — как опытные участники, уже одержавшие победы на муниципальном и региональном уровнях, так и новые команды жителей, подготовившие собственные инициативы по благоустройству и улучшению условий проживания.

Конкурс проводится в Мытищах в четвертый раз. При оценке участников комиссия учитывает активность жителей в содержании и благоустройстве дворов, количество участников проектов, достигнутые результаты, креативность решений, а также отсутствие задолженности перед управляющей компанией.

В финал конкурса вышли советы домов по следующим адресам:

улица Коминтерна, дом 22;

проспект Астрахова, дом 1, корпус 3;

улица Станционная, дом 5, корпус 1;

улица 3-я Парковая, дом 21;

улица Мира, дом 38;

улица Зеленая, дом 7;

улица 2-я Институтская, дом 24;

Новомытищинский проспект, дом 41, корпус 1;

проспект Астрахова, дом 12А;

улица Летная, дом 24, корпус 2;

улица Разведчика Абеля, дом 5.

Победителей конкурса определят по итогам работы комиссии.