Престольный праздник прошел в храме священномученика Сергия Подольского

В торжественный день архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий совершил Божественную литургию. Ее посетили заместитель главы городского Ольга Шашкова и прихожане.

Священномученик Сергий Фелицын много лет служил в Воскресенской церкви села Сертякино, оставаясь верным своему призванию даже в годы жестоких гонений. В 1937 году отец Сергий был расстрелян на Бутовском полигоне, приняв мученическую кончину за веру. Его имя было реабилитировано лишь спустя десятилетия.

Владыка подчеркнул, что необходимо бережно хранить память о святых, которые жили и трудились на Подольской земле.