Престольный праздник прошел в храме священномученика Сергия Подольского
В торжественный день архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий совершил Божественную литургию. Ее посетили заместитель главы городского Ольга Шашкова и прихожане.
Священномученик Сергий Фелицын много лет служил в Воскресенской церкви села Сертякино, оставаясь верным своему призванию даже в годы жестоких гонений. В 1937 году отец Сергий был расстрелян на Бутовском полигоне, приняв мученическую кончину за веру. Его имя было реабилитировано лишь спустя десятилетия.
Владыка подчеркнул, что необходимо бережно хранить память о святых, которые жили и трудились на Подольской земле.
«Жизнью доказали верность к Богу. Ведь самый главный ответ, который человек может дать перед Богом, перед людьми, перед историей: а насколько он тверд был в своих принципах? И вот новомученики нашей русской церкви, без всякого сомнения, эту твердость сохранили», — подчеркнул архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий.
Сегодня в честь новомучеников возводятся храмы. Важно не только их архитектурное воплощение. При храмах существуют и различные виды деятельности: социальная, молодежная и просветительская, воскресные школы.
Глава Подольска Георгий Артамонов отметила, что храм Сергия священномученика — важный духовный центр для жителей микрорайона Климовск. «Выражаю искреннюю благодарность настоятелю, клиру и всем прихожанам за то, что бережно храните и приумножаете духовное наследие нашего округа», — сказал руководитель муниципалитета.