Престольный праздник отметят в храме Александра Невского в Химках

Духовная часть программы начнется утром. В 8:00 пройдут акафист и панихида, в 9:00 — часы и Божественная литургия. С 11:00 стартует праздничная программа для прихожан и гостей. Посетителей порадуют выступления с русскими народными песнями, а для детей подготовили цикл активностей «Александровы потехи: Богатырская школа» — в программе конкурсы и викторины с памятными призами. Завершится день теплым общением в кругу прихожан.

«Престольный праздник в храме Александра Невского — это не только духовное событие, но и возможность для жителей Химок прикоснуться к традициям и истории. Храм, с которого началось строительство района Новокуркино, остается важным центром притяжения для верующих. Рада, что такие события объединяют людей разных поколений, укрепляют связь с культурным и историческим наследием», — отметила депутат Татьяна Кавторева.

Храм Александра Невского занимает особое место в истории района Новокуркино: с освящения закладного камня храмового комплекса началось развитие территории.

На праздник приглашают всех желающих — вход свободный.