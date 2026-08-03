Престольный праздник отметили в селе Федино под Воскресенском

Жители села Федино в городском округе Воскресенск 1 августа отметили день памяти преподобного Серафима Саровского. Праздник у Дома культуры «Истоки» объединил жителей всех поколений — от первоклассников до пенсионеров.

Торжественную часть открыли почетные гости: заместитель главы округа Александр Бутор, руководитель Воскресенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Олег Стегура и депутат Максим Дорошкевич. Они вручили благодарственные письма активным и неравнодушным жителям, которые делают Федино уютнее и лучше. Настоятель Серафимовского храма иерей Сергий Пчелинцев напомнил о ценности духовных и культурных традиций, передающихся из поколения в поколение.

Для детей подготовили эстафеты, конкурсы, аквагрим и фотозону. Взрослые и ребята постарше с интересом участвовали в мастер-классах по традиционным ремеслам, играх и викторинах от филиала библиотеки № 13. Своим творчеством зрителей порадовали воскресенские солисты, вокальная студия «Улыбка» и школа танцев Ксении Абязовой. Первоклассникам вручили памятные подарки, новорожденным и их семьям — теплые сувениры, а старожилам села — слова признательности за мудрость и труд.