Престольный праздник отметили в селе Барановском в Воскресенске
Мероприятие, посвященное православному празднику Вознесение Господне, состоялось в селе Барановском 21 мая. Праздник начался с божественной литургии и крестного хода в Вознесенском храме, который возглавил его настоятель — иерей Георгий Лобков.
Жителей села поздравили председатель совета депутатов Воскресенска Сергей Матвиенко, депутат Сергей Кондратьев и руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Олег Стегура.
На территории храма прошел концерт с участием творческих коллективов местного дома культуры и воспитанников дошкольной группы «Яблонька» Воскресенской кадетской школы. Для юных гостей организовали мастер-класс по изготовлению сувениров.
На празднике состоялась церемония награждения самых активных жителей Барановского благодарственными письмами главы Воскресенска Алексея Малкина. День завершился концертной программой, участники которой подарили всем собравшимся яркие музыкальные и танцевальные номера.