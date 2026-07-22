Престольный праздник отметили в селе Ачкасово в Воскресенске
В День села в Ачкасове прошел престольный праздник в честь чудотворного образа Казанской иконы Божией Матери. Душевная атмосфера объединила сельчан, подарив им искреннюю радость общения.
Поздравить жителей Ачкасова приехали почетные гости — благочинный 1-го Воскресенского церковного округа протоиерей Кирилл Седов, настоятель Казанского храма иерей Виктор Грачев, депутат окружного совета Андрей Баранов и руководитель Воскресенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Олег Стегура.
Работники Дома культуры села Федино подготовили для жителей и гостей села насыщенную концертную программу. Артисты от всего сердца исполняли патриотические песни о родном крае, а зрители поддерживали их аплодисментами и подпевали любимым строчкам.
Завершением праздника стало чаепитие с ароматной выпечкой.