Престольный праздник отметили в Космо-Дамианском храме в Воскресенске

14 июля в поселке Виноградово отметили праздник ко Дню памяти святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана. Торжества начались с богослужения.

На площади развернулись мастер-классы для детей, где юные гости мероприятия с увлечением создавали поделки. С приветственными словами выступили настоятель Вознесенского храма села Барановское протоиерей Сергий Рыбаков и настоятель храма в Виноградове Иван Кулаков.

Депутаты округа Галина Романова, Олег Сухарь и Сергей Кондратьев поздравили жителей и наградили тех, кто внес значительный вклад в развитие поселка.

Руководитель Воскресенского отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции Олег Стегура пожелал всем мирного неба, счастья и здоровья. Завершился праздник яркой концертной программой от дома культуры «Красный Холм», села Ашитково и поселка Виноградово.